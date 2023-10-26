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Из глины, дерева, бумаги и стекла. "Котовыставка. Коты путешественника" в помощь бездомным животным работает в Молодечно
Для умиления, хорошего настроения и в помощь приютам для бездомных домашних питомцев. Минский областной краеведческий музей представляет проект "Котовыставка. Коты путешественника"! Автор - турагент из Витебска Дмитрий Рыжик. В экспозиции - более 600 предметов "кошачьей" тематики. Экспонаты привезены из разныхуголков мира. Всего коллекционер демонстрирует "мурлык" из 60 стран.
На "Котовыставке" - экспонаты из глины и дерева, бумаги и стекла, металла и ткани - сотни вариантов и ни один не повторяется. Выставка - благотворительная: все средства от продажи билетов пойдут на помощь бездомным животным.
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