"Из года в год мы приезжаем сюда, чтобы порадовать их немножко" - представители минского "Динамо" посетили дом-интернат

К марафону добрых дел не мог не присоединиться ведущий спортивный клуб страны. Хоккеисты минского "Динамо" Дмитрий Дерябин и Виталий Пинчук, гендиректор команды Артем Каркоцкий; председатель федерации вида спорта Александр Богданович, а также сенатор Дмитрий Басков посетили Ивенецкий дом-интернат для детей с особенностями физического развития.

К слову, место было выбрано не случайно. Ведь бело-синие традиционно приезжают к ребятам в гости в канун новогодних праздников. Более того, и воспитанники наносят ответные визиты, поддерживая "зубров" на "Минск-Арене" на матчах КХЛ.

По случаю прибытия гостей, дети подготовили концертную программу с песнями и стихотворениями. Безусловно, были и Дед Мороз со Снегурочкой. Ну и куда же без главного символа грядущего года - Зеленого Деревянного Дракона.

"Предновогоднее время особенное для всех нас, независимо от того, сколько нам лет и где мы находимся. И конечно, для таких особенных детей это важно. Мы знаем, как они долго репетировали перед сегодняшним праздником, мы знаем, как они готовились, поэтому из года в год мы приезжаем сюда, чтобы порадовать их немножко", - поделился зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Дмитрий Басков.