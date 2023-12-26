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"Из года в год мы приезжаем сюда, чтобы порадовать их немножко" - представители минского "Динамо" посетили дом-интернат
К марафону добрых дел не мог не присоединиться ведущий спортивный клуб страны. Хоккеисты минского "Динамо" Дмитрий Дерябин и Виталий Пинчук, гендиректор команды Артем Каркоцкий; председатель федерации вида спорта Александр Богданович, а также сенатор Дмитрий Басков посетили Ивенецкий дом-интернат для детей с особенностями физического развития.
К слову, место было выбрано не случайно. Ведь бело-синие традиционно приезжают к ребятам в гости в канун новогодних праздников. Более того, и воспитанники наносят ответные визиты, поддерживая "зубров" на "Минск-Арене" на матчах КХЛ.
По случаю прибытия гостей, дети подготовили концертную программу с песнями и стихотворениями. Безусловно, были и Дед Мороз со Снегурочкой. Ну и куда же без главного символа грядущего года - Зеленого Деревянного Дракона.
"Предновогоднее время особенное для всех нас, независимо от того, сколько нам лет и где мы находимся. И конечно, для таких особенных детей это важно. Мы знаем, как они долго репетировали перед сегодняшним праздником, мы знаем, как они готовились, поэтому из года в год мы приезжаем сюда, чтобы порадовать их немножко", - поделился зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Дмитрий Басков.
Не обошлось и без презентов - гости порадовали детей подарками и сладкими угощениями. А воспитанники дома-интерната в свою очередь презентовали спортсменам сувениры, которые сделали собственными руками.
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