Из города мастеров в Витебске можно увезти домой сувенир, сделанный своими руками

Это город, в котором я родилась. И я помню, как проходил "Славянский базар" все эти годы. И мы всегда ходили, видели этот город мастеров. Было интересно, мастера и приезжие, и наши. "Славянский базар" - это традиция, и моя первая ярмарка должна была пройти именно в Витебске.