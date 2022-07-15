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Из города мастеров в Витебске можно увезти домой сувенир, сделанный своими руками

Пешеходные улицы Витебска на время "Славянского базара" превратились в галерею под открытым небом. Сотни ремесленников из Беларуси и России привезли эксклюзивные работы: изделия из металла, дерева, натурального камня, шерсти, соломки. Город мастеров развернулся сразу на нескольких локациях фестивального Витебска. Ремесленники приглашают гостей праздника на мастер-классы, так что у каждого есть возможность увезти домой сувенир, сделанный своими руками. В импровизированные мастерские приглашают и художники.

Это город, в котором я родилась. И я помню, как проходил "Славянский базар" все эти годы. И мы всегда ходили, видели этот город мастеров. Было интересно, мастера и приезжие, и наши. "Славянский базар" - это традиция, и моя первая ярмарка должна была пройти именно в Витебске.


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