Из истории белорусского биатлона - 11 февраля исполняется 10 лет со дня завоевания первой золотой медали сочинской Олимпиады

11 февраля исполняется ровно 10 лет с момента завоевания белорусской спортсменкой первой золотой медали на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи. Ее в копилку нашей команды привезла Дарья Домрачева, обогнав в гонке преследования норвежку Туру Бергер и словенку Тею Грегорин. Именно 11 февраля в Сочи Дарья начала свою золотую олимпийскую историю. Вспомним, как это было.

Ярко и эффектно с флагом Дарья Домрачева финишировала в пасьюте на XXII зимних Олимпийских играх. На четвертом огневом рубеже белоруска допустила один промах, но три чистых стрелковых сессии до этого момента по сути гарантировали Дарье золото. Домрачева находилась в прекрасной форме, ее скорость на лыжне тому доказательство. Норвежка Бергер также бежала быстро в тот день, но на финише аж 37 секунд привезла Дарья Туре при все том же одном промахе.

После единственной бронзы в Ванкувере Даша наконец-то завоевала олимпийское золото. Экспертам из мира биатлона стало понятно, что в Сочи белоруску невозможно будет остановить.

Конечно же, испытываю огромное удовлетворение от того, что мне удалось быть в такой прекрасной форме и с уверенностью в себе сделать свою работу на высшем уровне. Я чувствую, что я действительно профессионал своего дела. Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону

Чуть позже в Сочи Домрачева выиграла индивидуальную гонку, а затем и масс-старт, став первой женщиной в истории биатлона, получившей три высшие награды на одной Олимпиаде. Об этом, кстати, написали все ведущие спортивные таблоиды планеты. Сегодня Дарья без эйфории вспоминает те старты, отмечая, что было непросто.

Всплывают иногда такие моменты в памяти, когда что-то было на грани - и соревнования могли отменить из-за тумана, одну из гонок переносили по времени. Наверное, в голове какая-то общая картина складывается с отдельными яркими вспышками, воспоминаниями. Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону

Интересно, что в каждой личной гонке на XXII зимних Олимпийских играх Дарья допустила по одному промаху, но даже этот факт ее не остановил.