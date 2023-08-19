Из каждой палатки пахнет хлебом! В Свислочи прошел каравай-фест "Бацькава булка"

Это возможность насладиться вкусом первого хлеба из нового урожая и прикоснуться к обычаям и традициям прошлых поколений. Каравай-фест "Бацькава булка" принимает Свислочь. Идея фестиваля родилась во время рабочей поездки Президента в Гродненскую область в июне 2021 года.

Тогда глава государства посетил город и попробовал ту самую свислочскую плетенку, которая напомнила такой родной вкус детства. Вот так и сложилось, теперь все едут в Свислочь за батьковой булкой.

О вкусной атмосфере праздника - репортаж Юрия Карнеловича.

10-килограммовый пирог высотой больше метра, все это сделано вручную. Лучшие пекари страны привезли в Свислочь свои уникальные работы. К примеру, Олеся Коваленко из Кричева для украшения своего каравая изготовила из теста более сотни деталей.

Здесь все вручную, каждая деталька, все расписано вручную. Делали, расписывали пряники, начали полторы недели назад. Здесь вот эти маленькие домики все резные. Все цветочки старались аккуратненько как наяву. Олеся Коваленко, начальник производственного отдела Кричевского райпо

Свислочь на один день стала столицей белорусских пекарей. Мастера своими профессиональными секретами здесь делятся со всеми гостями. Технологию изготовления вот этой порозовской банкухи (вертикального пирога) в Беларуси знают только два человека. Елене Андрушко кулинарные секреты передала ее бабушка.

О средневековой белорусской кухне в Свислочи тоже рассказывали. Здесь можно отведать блюда из меню Радзивиллов. Но наибольшей популярностью у гостей пользовались мастер-классы кондитеров.

А еще на фестивале можно ознакомиться с историей производства хлеба. К примеру, при помощи жерновов белорусы мололи зерно.





Насыщенная программа фестиваля

Программа фестиваля “Бацькава булка” обширная. Развлечения для посетителей на любой вкус. Многочисленные экскурсии по подворьям.

Хлебную тему поддержали и артисты. Концертная программа на главной сцене праздника длилась на протяжении всего дня.

Спорт для всех

Еще одной темой фестиваля стал здоровый образ жизни. Во время праздника жители Свислочи получили подарок. В городе открылась многофункциональная спортивная площадка. На современных тренажерах могут заниматься люди любого возраста, а рядом поле для игры в баскетбол. Это еще один подарок от Президентского спортивного клуба.

Эти площадки как первый шаг будущих профессиональных спортсменов. Они свою функцию выполняют, потому что это можно делать под присмотром и безопасно. Кроме того, они пользуются большой популярностью у людей уже старших возрастных групп. Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома