Из колонии в Гомеле указом Президента освобождены несколько осужденных женщин

Указом Президента Беларуси помилованы несколько осужденных женщин. Их освободили из колонии в Гомеле, где они отбывали наказание, сообщает информагентство БелТА.



Такое решение принял глава государства в связи с Международным женским днем, который праздновали накануне. Однозначно, это проявление гуманизма к тем, кто оступился, но полностью осознал свою вину и искренне раскаялся в содеянном. Отметим, что женщины были осуждены за различные противоправные деяния, связанные с протестной деятельностью. Все они в ближайшее время встретятся со своими родными и близкими. А пока делятся впечатлениями от неожиданной новости, не скрывая эмоций. И, конечно, сожалеют о сделанных ошибках.

