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Из лагеря беженцев на белорусско-польской границе - А.Сыч

Белорусско-польская граница, где временно разместился лагерь беженцев.

На связи наш корреспондент Андрей Сыч(прямое включение).

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