Из Латвии и Литвы по безвизу в Беларусь приехали более 600 человек

Возможностью посетить Беларусь в первый же день работы безвизового режима воспользовались уже 615 человек. Из них 291 - граждане Латвии, 78 - неграждане Латвии, 256 - граждане Литвы. Безвизовый порядок въезда для жителей двух прибалтийских стран действует на время религиозных праздников - с 15 апреля по 15 мая включительно. Заметим, почти половина прибывших в Беларусь приехали из Латвии.