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Из медика в руководители области - сложным ли был этот путь для Владимира Караника
В Беларуси в середине лета тема номер один традиционно - это уборочная кампания и второй укос трав. Губернаторывсех областей страны глубоко погружены в нее. Как подчеркнул Владимир Караник, "сельское хозяйство - это не только продовольственная безопасность страны, это существенный экспортный потенциал". Также руководитель Гомельской области в программе "Разговор у Президента" рассказал, почему ему было не сложно разобраться и вникнуть втему сельского хозяйства.
"Разговор у Президента" с Владимиром Караником здесь
"Некоторые посчитали, что сельское хозяйство вернуло меня в свое лоно. Я родился в семье, где мама и папа окончили сельхозинститут. Мой дядя был главным зоотехником, что такое вечерняя и утренняя дойка, я хорошо знаю. И как должен выглядеть нормальный силос,я тоже знаю. Все думали, что мы с братом пойдем в сельское хозяйство, но я пошел в медицину, - рассказал глава области. - Но знания из детства остались. Главное - надо уметь слышать сельское хозяйство и специалистов".
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