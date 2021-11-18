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Из Минска в Багдад вылетел спецрейс, на борту которого более 400 беженцев
После договоренностей Александра Лукашенко и Ангелы Меркель, наша сторона провела колоссальную работу с людьми и уговорила часть беженцев вернуться назад на родину. Чуть менее получаса назад из Минска в Багдад вылетел спецрейс, на борту которого более 400 человек. Среди них целые семьи, дети и старики. Из Национального аэропорта Минск борт "Иракских авиалиний" вылетел в Эрбиль (столицу иракского Курдистана), после чего отправится в конечный пункт назначения - Багдад.
Перед отправкой на родину (в интервью нашим журналистам) беженцы благодарили белорусов и всех сопричастных за оказанную помощь: начиная от самого необходимого - питания, медподдержки до организации самого момента отлета домой.
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