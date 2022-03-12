Из Минска в Брест отправился Поезд исторической памяти, дополнивший торжества ко Дню белорусской милиции

Белорусы свято чтут память о подвиге советского народа, который остановил распространение нацизма в годы Великой Отечественной войны. На рубежах Советского Союза Беларусь первой встретила врага. Перед мужеством героев Брестской крепости склоняют головы представители разных поколений нашей страны. Сегодня из Минска в Брест отправился Поезд исторической памяти, который дополнил торжества ко Дню белорусской милиции.

Как это было - с места событий передает Алеся Высоцкая.

Свято храним память о великом подвиге

Особый боевой настрой, офицерская выправка. Пассажиров Поезда исторической памяти легко можно было узнать и без отличительной черты акции - шарфа с геральдикой органов внутренних дел разных регионов страны. На 17-м пути уже в 10:30 царила атмосфера праздника.

Выставка ретро- и современной техники, живая музыка. Разумеется, фото на память - момент ведь действительно исторический. Шесть делегаций более чем по 100 человек. Здесь и офицерские семьи, где служба Родине, понятия долга и чести - это еще и семейные традиции.

Поезд исторической памяти

Поезд памяти - 19 вагонов! Путь от Минска до Бреста неблизкий. Но скучать здесь точно будет некогда. Сам поезд интересно оформлен, продумана и программа во время движения. Койданово, Столбцы, Барановичи, Ивацевичи, Жабинка, Береза. Поезд будет замедлять ход на станциях, чтобы приветствовать эти населенные пункты.