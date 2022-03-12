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Из Минска в Брест отправился Поезд исторической памяти, дополнивший торжества ко Дню белорусской милиции
Белорусы свято чтут память о подвиге советского народа, который остановил распространение нацизма в годы Великой Отечественной войны. На рубежах Советского Союза Беларусь первой встретила врага. Перед мужеством героев Брестской крепости склоняют головы представители разных поколений нашей страны. Сегодня из Минска в Брест отправился Поезд исторической памяти, который дополнил торжества ко Дню белорусской милиции.
Как это было - с места событий передает Алеся Высоцкая.
Свято храним память о великом подвиге
Особый боевой настрой, офицерская выправка. Пассажиров Поезда исторической памяти легко можно было узнать и без отличительной черты акции - шарфа с геральдикой органов внутренних дел разных регионов страны. На 17-м пути уже в 10:30 царила атмосфера праздника.
Выставка ретро- и современной техники, живая музыка. Разумеется, фото на память - момент ведь действительно исторический. Шесть делегаций более чем по 100 человек. Здесь и офицерские семьи, где служба Родине, понятия долга и чести - это еще и семейные традиции.
Поезд исторической памяти
Поезд памяти - 19 вагонов! Путь от Минска до Бреста неблизкий. Но скучать здесь точно будет некогда. Сам поезд интересно оформлен, продумана и программа во время движения. Койданово, Столбцы, Барановичи, Ивацевичи, Жабинка, Береза. Поезд будет замедлять ход на станциях, чтобы приветствовать эти населенные пункты.
Всю атмосферу июня 1941-го участники акции смогут ощутить уже на Привокзальной площади Бреста. Здесь задуманы и элементы реконструкции событий, и презентация проекта "Высота". Планируют открыть мемориальную доску в честь подвига защитников брестского вокзала. Они держали оборону неделю. Продолжится все в крепости. К Вечному огню лягут цветы от участников акции. Завершится этот насыщенный день концертом и акцией "Споем гимн вместе".
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