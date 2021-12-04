Из Минска в Ирак отправится очередной борт с беженцами

Из Национального аэропорта Минск сегодня (4 декабря) вылетает очередной вывозной рейс по маршруту Минск - Эрбиль. На борт зарегистрировались 419 человек, из них четверо детей. Многие беженцы просто устали от европейской демократии, с которой они столкнулись на границе с Польшей. Люди измучены и потеряли надежду. Они возвращаются домой, хотя как такового дома нет: у многих нет в Ираке даже крыши над головой. С журналистами они общаются неохотно, но некоторые все-таки не теряют надежды быть услышанными.