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Из Минска в Ирак отправится очередной борт с беженцами
Из Национального аэропорта Минск сегодня (4 декабря) вылетает очередной вывозной рейс по маршруту Минск - Эрбиль. На борт зарегистрировались 419 человек, из них четверо детей. Многие беженцы просто устали от европейской демократии, с которой они столкнулись на границе с Польшей. Люди измучены и потеряли надежду. Они возвращаются домой, хотя как такового дома нет: у многих нет в Ираке даже крыши над головой. С журналистами они общаются неохотно, но некоторые все-таки не теряют надежды быть услышанными.
Предположительно, в 15:45 борт Минск - Эрбиль вылетит из Беларуси. Такие рейсы, отметили представители иракской авиакомпании, будут продолжаться до тех пор, пока на родину не вернутся все желающие. Когда будет следующий рейс - пока решается.
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