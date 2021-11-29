Из Минска в Ирак улетело 1800 беженцев

Большинство беженцев, которые ждут гуманитарный коридор, не имеют пути назад. Они бегут от разрухи, безработицы и до последнего надеются, что их крик о помощи услышат.

Но есть среди беженцев и те, кто отчаялся от "водометного гостеприимства" и устал от "молчаливого бездействия европейской демократии", с которой столкнулись на границе с Польшей. Они принимают решение вернуться на родину. Из Минска уже улетело 1800 человек. На сегодня был запланирован новый рейс в Ирак. Но его отменили.