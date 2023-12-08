Из Минска в Ханой можно будет летать без визы

Это препараты наших заводов, которые мы выпускаем. Наша линейка - это онкологические препараты, препараты для лечения простуды, для лечения пневмонии, т.е. в целом широкая линейка, которая нам позволит усилить экспорт и, соответственно, повысить рентабельность. В том числе мы договорились, что попросил господин замминистра о локализации белорусских препаратов на территории Вьетнама, мы этот вопрос обсуждаем и взяли в разработку.

Борис Андросюк, замминистра здравоохранения Беларуси