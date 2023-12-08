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Из Минска в Ханой можно будет летать без визы
Белорусы готовы наращивать взаимный товарооборот с Вьетнамом, и сейчас обсуждаются будущие проекты. Двустороннему сотрудничеству мы придаем огромное значение, отметил президент Вьетнама на встрече с премьером Беларуси и подчеркнул важность активизации двусторонних связей.
Роман Головченко передал теплое приветствие от Президента Беларуси. Отметил бурный рост Вьетнама за последнее время. И желание встроиться в этот процесс - обновление технологий и товаров белорусских производителей.
Работать вместе на общее благо еще раз подтвердили и на встрече с генсеком Центрального комитета Компартии Вьетнама. На это нацелены и новые договоренности в Ханое.
Это препараты наших заводов, которые мы выпускаем. Наша линейка - это онкологические препараты, препараты для лечения простуды, для лечения пневмонии, т.е. в целом широкая линейка, которая нам позволит усилить экспорт и, соответственно, повысить рентабельность. В том числе мы договорились, что попросил господин замминистра о локализации белорусских препаратов на территории Вьетнама, мы этот вопрос обсуждаем и взяли в разработку.
Для активизации бизнес-контактов и туризма сегодня подписано безвизовое соглашение. Теперь полеты из Минска в Ханой - без разрешительных штампов.
Фото: pixabay.com
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