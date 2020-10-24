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Из Минска в Могилев: Масштабный автопробег "За единую Беларусь!"
Ради мира и спокойствия родной страны. Еще один областной центр пополнил карту автопробега "За единую Беларусь!". Сегодня колонна отправилась в Могилев, посетив по дороге Смиловичи, Червень, Березино и Белыничи. Участие в акции приняли около сотни автомобилистов. Она стала одной из самых многочисленных. Общие цели, единые ценности, сплоченность, солидарность и хорошее настроение. Сделать этот день ярким не помешала даже пасмурная погода. Чем запомнился автопробег для участников? События и эмоции - в следующем репортаже.
Дороги разные, цель одна - четвертый автопробег "За единую Беларусь!" объединил несколько сотен автомобилистов
Ленты, флаги, музыка и улыбки — атмосфера легкая и праздничная. Впереди несколько сотен километров дороги - в этот раз до Могилева. Автопробег "За единую Беларусь!" стал традиционным способом не только выразить свою гражданскую позицию, но и провести время с семьей, познакомиться с интересными людьми, открыть новые места на карте синеокой.
- Беларусь моя любимая страна, мне здесь все нравится. И наша природа, наши достопримечательности, красивые места. Бывали и в Европе, и знаем, с чем сравнивать.
- Да, это и способ провести время месте с семьей. И в то же время поддержать нашу страну. Потому что здесь очень хорошая энергетика, очень хорошие и добрые люди собираются, поэтому нам очень нравится здесь и очень комфортно.
- Посмотрите, сколько здесь единомышленников участвует, сколько людей приехало. Какие лица, какие радостные, несмотря на то, что идет дождь.
- Тут в принципе не может быть плохого настроения. Здесь все радуются, когда встречаются друг с другом.
- Тут уже многие друг друга знают. Потому что мы не в первый раз приезжаем. Уже сдружились. Уже есть компашки, которые постоянно на связи, постоянно, где-то, даже на хоккей ходим вместе.
Конструктивный диалог в рамках закона
Беларуси сегодня нужен мир. Такое мнение неоднократно высказывали участники акции. Нет разных сторон баррикад — все хотят жить в процветающей и независимой стране.
- Не надо считать, что мы не поддерживаем какие-то начинания, мы поддерживаем. Мы за реформы, за изменения качественные в нашей стране. Это очень важно, когда будет веяния хорошие происходить в нашей стране. Но хочу обратиться: давайте создавать платформы и площадки для диалога в первую очередь.
- Мы за мир, за стабильность, за то, чтобы у нас все было хорошо в нашей стране.
- Процветания, спокойствия, мира, дружбы, любви, как у нас и было.
- Жаль, что завтра не будет митинга, мы бы с удовольствием еще пошли. За Беларусь, за единую, чтобы мы не делились, никогда.
Последние приготовления перед отъездом: проверить маршрут, поправить флаг, сделать фото для соцсетей. Почти перед самым стартом - объявление. Белорусские силачи примут участие в акции и продемонстрируют свои способности. Шаг за шагом, с верой в себя и воодушевляющей поддержкой. После нескольких неудач, Станислав все-таки сдвигает с места 5 автомобилей. Первые в сегодняшнем автопробеге "За единую Беларусь!".
Позади около 200 километров и несколько часов в дороге. Но на настроении это не сказалось. В областном центре автоколонну встретили в новом парке на живописном берегу Днепра и угостили солдатской кашей. На площади Славы участники возложили цветы к Вечному огню, развернули тридцатиметровый флаг. Завершила день экскурсионная программа. По-настоящему яркий день не омрачила даже пасмурная погода.
Автопробег в город на Днепре стал одним из самых многочисленных
Однако запомнится он не этим. Акция "За единую Беларусь!" приняла международный масштаб - ее поддержали на турецком побережье.Следующий автопробег обещает собрать не меньшее количество участников. Он пройдет в следующую субботу. На этот раз колонна под национальным флагом отправится в Гродно.
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