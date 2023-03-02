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Из Минска в Нижний Новгород запущен прямой рейс
В Национальном аэропорту Минск встречали первый рейс из Нижнего Новгорода. Сегодня запущено регулярное авиасообщение между белорусской столицей и российским городом. Самолеты будут летать два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям. Время в пути - порядка двух часов. Нижний Новгород - важный экономический, промышленный, научно-образовательный и культурный центр России. Также это крупнейший транспортный узел.
Это первый мой полет в Минск. Я обычно путешествую на поезде туда. У меня живет там девушка. Я собрался в гости. Обычно на поезде больше 20 часов, потому что пересадка в Москве. Поезда нет никакого прямого.
Сейчас такая возможность и такие билеты, что мы решили сгонять на выходные до воскресенья, показать ребенку и погулять, посмотреть.
Нижегородскую область и Беларусь связывают долгие отношения. Больше 20 лет наша область имеет постоянное представительство в вашей стране, и мы взаимодействуем по ряду сфер. Однако самым важным направлением после пандемии COVID-19 стало возвращение рейсов, которые связывали Минск и Нижний Новгород.
Нижний Новгород это еще и популярное туристическое направление. У города богатая история, много памятников и архитектурных сооружений. Есть что предложить российскому туристу и Беларуси. А регулярное сообщение только расширяет туристические границы для обеих стран.
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