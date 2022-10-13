Из Новополоцка на родину - останки воздушного стрелка Ивана Конькова отправлены в Тверскую область

Организовали делегацию наших поисковиков, волонтеров, все, кто учувствовал в подъеме Пе-2. Вчера выехали на место падения, взяли землю для передачи родственникам. Появился родной внук, который жил в Москве, потом появился в Завидово в семейный дом. Пока на связь мы лично с ним не вышли - завтра встретимся.

Светлана Комогорцева, командир Новополоцкого поискового отряда "Разведчики воинской славы"