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Из Новополоцка на родину - останки воздушного стрелка Ивана Конькова отправлены в Тверскую область
С воинскими почестями с белорусской земли проводили воина Великой Отечественной. Останки воздушного стрелка - уроженца Тверской области - Ивана Конькова переданы для перезахоронения на малую родину.
Фрагменты боевой машины пикирующего бомбардировщика Пе-2 поисковики обнаружили минувшим летом у деревни Матейково Полоцкого района. По номерным деталям удалось установить состав экипажа. Это пилот Борис Власов - уроженец Вологодской области; штурман Анатолий Дашин - родом из Тульской области; воздушный стрелок Иван Коньков из Калининской (ныне Тверской) области. Останки последнего и были обнаружены среди обломков Пе-2.
Митинг-реквием прошел в Новополоцке
В храме состоялась панихида. На прощальный митинг-реквием пришли поисковики, школьники, представители общественных организаций. Белорусская делегация сопровождает останки воина Великой Отечественной войны в Тверскую область.
Организовали делегацию наших поисковиков, волонтеров, все, кто учувствовал в подъеме Пе-2. Вчера выехали на место падения, взяли землю для передачи родственникам. Появился родной внук, который жил в Москве, потом появился в Завидово в семейный дом. Пока на связь мы лично с ним не вышли - завтра встретимся.
Пока мы там работали, удалось обнаружить еще несколько точек мест падений самолетов, которые предстоит еще поднять, опознать, узнать фамилии экипажа пропавших без вести. Так что работа продолжается.
На месте падения бомбардировщика будет установлен памятный знак
Последний бой пикирующего бомбардировщика Пе-2 пришелся на 2 июля 1944 года. Красная армия освобождала Беларусь. Шли бои за Полоцк. Из спецдонесения: "Пе-2" в районе деревни Боровуха атакован и подожжен истребителем противника". На месте падения крылатой машины будет установлен памятный знак.
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