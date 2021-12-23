Из Пекина в Беларусь прибыл очередной самолет с вакциной против COVID-19

Очередной груз с вакциной против COVID-19 из Пекина в Беларусь сопровождали работники МЧС. Груз сопровождали работники МЧС. Борт Ил-76 вооруженных сил нашей страны приземлился ночью, силами курсантов Университета гражданской защиты оперативно организована разгрузка. Всего прибыло 1 млн 100 тысяч доз вакцины, закупленных белорусской стороной. В Минздраве рассчитывают, что к 1 января уже будет вакцинировано более половины населения страны.