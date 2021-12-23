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Из Пекина в Беларусь прибыл очередной самолет с вакциной против COVID-19
Очередной груз с вакциной против COVID-19 из Пекина в Беларусь сопровождали работники МЧС. Груз сопровождали работники МЧС. Борт Ил-76 вооруженных сил нашей страны приземлился ночью, силами курсантов Университета гражданской защиты оперативно организована разгрузка. Всего прибыло 1 млн 100 тысяч доз вакцины, закупленных белорусской стороной. В Минздраве рассчитывают, что к 1 января уже будет вакцинировано более половины населения страны.
Китайская будет использоваться для прививок детей с 12 лет - эта вакцина считается более мягкой.
Также в Беларуси для массовой вакцинации используются российские препараты "Спутник V", "Спутник Лайт" и "КовиВак".
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