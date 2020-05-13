Из Пекина в Минск сегодня утром вылетел самолет с гуманитарной помощью

На борту 10 тонн груза. Это медицинские средства от городов Пекин и Чанчунь, а также от Синьцзян-Уйгурского автономного района. Более половины объема - средства медназначения, которые закупили белорусские компании по запросу Минздрава: аппараты ИВЛ, тест-системы и средства защиты.



