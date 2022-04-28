Из первых уст - ветеран Вальдемар Тиминский о сложном пути к Победе

Борьбой против внешней агрессии и борьбой за существование белорусов как нации буквально пропитаны страницы нашей истории, самая трагическая из которых Великая Отечественная война, унесшая жизнь каждого третьего белоруса. С каждым годом живых свидетелей событий 1940-х остается все меньше. И воспоминания все ценнее. Их от военного поколения мирному собирают в рамках акции Минтруда и Министерства информации.

Историю ветерана выслушала и Юлия Рубцова.

Парадный китель с орденами и наградами последний год приходилось примерять не часто, признается Вальдемар Иванович. В июне встретит сотый день рождения. Несмотря на солидный возраст, спорт и встречи с товарищами забросил лишь год назад. А вот гостям рад, много говорит о преподавании и о том, что на заслуженный отдых ушел лишь в 83! Сегодня не поблекли и воспоминания о самом тяжелом времени. На войну призвали в 20, держать оборону под Ленинградом уехал из пехотного училища.

Участник Великой Отечественной войны Вальдемар Тиминский рассказал историю, как перешел в штабную батарею, в то время немцы бомбилидеревни. "Я был со своими в одном домике. Пехотинец муку нашел, блины жарил. Прилетел самолет и пикировал на наш дом. Бомба попала в штаб. Семь человек наповал, а одну связистку забросило под потолок волной, она целая осталась. Такая у меня судьба или ангелы хранители, - удивляется ветеран и продолжает вспоминать.- И бомбили, и снайперы стреляли, пролетала пуля, свистела около уха".

В училище изучал авиасвязь, владел азбукой Морзе, поэтому и пошел служить радистом. Попал в батарею артиллерийского полка. Сегодня, когда и продовольствия, и комфорта в достатке, вспоминает, как между товарищами делили кусок обгоревшего хлеба: "Истребители сбили немецкий транспортный самолет Ju 52, летчиквыбросился на парашюте, раздаласьавтоматная очередь. Жалко его даже стало, он же хлеб вез окруженным немцам, а мы живем без хлеба, нам не везут. Решил послать радиста.Он приносит обгорелыйнемецкий хлеб - обрезали обгоревшее, съели".





То, что поколение победителей пережило, добывая для нас мирное небо, сложно представить. Невозможно переоценить. Сквозь голод, холод, потери... до Победы не дошел каждый третий белорус. Те, кому повезло ее встретить, точно не забудут, как это было.

"Когда командир эскадрильи сказал, что будет построение с личным оружием, японял, что война окончилась. Япошел, снял авиационный пулемети стал с ним в строй. Это было 8 мая. И в честь Победы салют дали- я выпустил из пулемета весь диск. А потом взялся за накалившийся ствол, от чегоу меня остался волдырь на руке - вот так встретил День Победы", - рассказывает о событиях тех дней ветеран.



С борьбой над оккупантами не закончилась борьба за достойную жизнь на своей земле. Поднимали производство, сельское хозяйство. Отдельные города выстраивали поверх пепла. Все, что остается нам, наследникам Великой Победы, сохранить мир. Он и сегодня так хрупок, и то, что происходит у наших границ, с болью отзывается в сердце каждого белоруса, особенно у тех, кто прошел дорогами войны.

Я видел, что такое война, и поражен, что славянские народы, Украина особенно... Одним словом, я весьма удивлен и огорчен новым поколением. Надо заниматься спортом и учиться. Вальдемар Тиминский