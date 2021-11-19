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Из приграничных белорусских деревень неравнодушные люди передают гуманитарную помощь
Белорусы продолжают оказывать помощь беженцам, которые ищут спасения от разрушительных действий "евродрузей". Около двух тысяч человек сейчас находятся в логистическом центре. Очередная ночь для них пройдет в тепле. Ежедневно сюда доставляют и гуманитарную помощь. Марина Романовская подробнее.
До границы с Польшей от горпоселка Сопоцкин всего несколько километров. Анна Казакевич - коренная жительница. Здесь родилась, работала, сейчас на пенсии. За ситуацией с беженцами следит каждый день. Переживает за людей, которых Европа вынудила страдать.
Мы возмущены Евросоюзом, который позвал сюда этих людей без всякой помощи. Я хочу сказать Дуде и Моравецкому: прекратите это бесправие, прекратите все, что вы творите на границе.
Именно белорусы не оставляют беженцев в беде. Из приграничных деревень неравнодушные люди также передают гуманитарную помощь: кто что может. В первую очередь заботились о детях, которые замерзали на границе.
Мы видели глаза этих людей, которые приходили в наш магазин, в которых был страх и ужас.
На вопрос, как вели себя мигранты, когда приходили в поселок, белоруска отвечает: "Беженцы - это обычные люди, они ничего не просили. Глядя на них, сердце сжималось от боли".
Гуманитарную помощь от белорусов из всех регионов страны доставляют в логистический центр. Сейчас здесь находятся около двух тысяч беженцев. Людям предоставлено горячее питание, а также сухпайки. Для малышей детское питание. Для взрослых - печенье, яблоки, йогурты.
Там тушенка, колбаса, хлеб, вермишель быстрого приготовления, гранаты находятся, две пачки молока. Хороший набор.
- Это, наверное, про те самые гранаты говорили польские силовики?
- Наверное, да!
Для желающих разнообразить рацион работает автолавка. Магазин на колесах приезжает как только просыпается центр.
Уже два дня к центру приезжает автолавка. Откуда привозят продукты и что пользуется спросом?
Автолавка производит загрузку на складах города Гродно. Автолавка работает до позднего вечера. А с завтрашнего дня в выходные, субботу и воскресенье, автолавка будет работать круглосуточно.
На открытой площадке рядом с центром установлены цистерны с горячей и холодной водой. Доступ к ним круглосуточный. Городской водоканал не остался безучастным.
Сегодня рядом с логистическим центром появились фуд-корты с шаурмой, хот-догами, шашлыком. Но главное, как говорят сами беженцы, - это простое человеческое отношение.
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