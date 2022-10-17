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Из России в Беларусь прибудут около 170 танков и до 200 боевых машин
Около 170 танков, до 200 боевых машин и до 100 орудий и минометов прибудут в Беларусь из России для задействования в составе региональной группировки войск. Об этомпишет ТАСС с ссылкойна начальника департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии ВалерияРевенко.
"Общая численность к прибытию в РБ (Республику Беларусь - прим. ТАСС) составит до 9000 л/с (личного состава - прим. ТАСС), около 170 танков, до 200 ББМ (боевых бронированных машин - прим. ТАСС) и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм", - написал он на своей странице в Twitter.
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