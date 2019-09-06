Из самого цента Бреста мы продолжаем наш телемарафон

В самом сердце Бреста работают мои коллеги Полина Шуба и Сергей Луговский(прямое включение)



Принимаем эфирную эстафету! И вновь переносимся в самый центр солнечного Бреста. Мы продолжаем наш телемарафон на улице Советской, где находится наша оупен-эйр студия.



Сегодня весь день мы будем рассказывать о самых ярких событиях, наши корреспонденты готовы погрузить вас в атмосферу праздничного города!



Впрочем, вы уже почувствовали это необыкновенное настроение, которое дарит нам Брест!



И совсем скоро ждем в гости интересных собеседников - участников праздничного действа.