"Этот кошмар уже позади!" Из сектора Газа эвакуированы белорусы и члены их семей

Первые кадры со спасенными из сектора Газа белорусами. Как не раз подчеркивал Президент Беларуси, самое дорогостоящее - это хлеб, а самое дорогое - это люди.

На границе с Газой наших граждан и членов их семей встречали сотрудники Комитета госбезопасности, выполнявшие поручение главы государства по эвакуации беженцев.

Как уточнили в МИД, белорусской стороной в контакте с коллегами из Израиля и Египта, а также при содействии России и Катара проведена работа по организации выхода белорусских граждан и их семей из зоны конфликта. К настоящему времени 43 человека проследовали через пограничный переход "Рафах" на территорию Египта.