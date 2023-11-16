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"Этот кошмар уже позади!" Из сектора Газа эвакуированы белорусы и члены их семей
Первые кадры со спасенными из сектора Газа белорусами. Как не раз подчеркивал Президент Беларуси, самое дорогостоящее - это хлеб, а самое дорогое - это люди.
На границе с Газой наших граждан и членов их семей встречали сотрудники Комитета госбезопасности, выполнявшие поручение главы государства по эвакуации беженцев.
Как уточнили в МИД, белорусской стороной в контакте с коллегами из Израиля и Египта, а также при содействии России и Катара проведена работа по организации выхода белорусских граждан и их семей из зоны конфликта. К настоящему времени 43 человека проследовали через пограничный переход "Рафах" на территорию Египта.
Напомним, 6 ноября белорусская сторона обеспечила эвакуацию из Израиля 117 соотечественников. Возможность покинуть страну, которая ведет активные боевые действия, получили все желающие. Главным препятствием был запрет на полеты белорусской авиации, введенный Евросоюзом: воздушная дорога в Израиль стала в несколько раз длиннее. Несмотря на многочисленные трудности, Белавиа удалось организовать вывозной рейс: наши соотечественники ступили на родную землю и впервые за без малого месяц ощутили себя в полной безопасности.
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