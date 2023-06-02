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Из Сочи в Абхазию запустят круизный лайнер "Князь Владимир"

Из Сочи в Абхазию запустят круизный лайнер "Князь Владимир"

Запуск круизов из Сочи в Абхазию на лайнере "Князь Владимир" увеличит туристический поток в морском торговом порту Сочи примерно от 5 до 10 процентов, считает генеральный директор порта Юрий Владимиров, пишет РИА Новости.

Ранее на портале Sochi1.ru со ссылкой на оператора лайнера "Черноморские круизы" сообщалось, что судно запускает морские туры из Сочи в Абхазию.

Судно начнет выходить в круиз из сочинского порта в республику, это решение принято рамках координационного совета. По его словам, "Князь Владимир" прибудет в порт Сочи 21 июня, а в первый рейс по назначению отправится 29-го.

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