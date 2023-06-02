Из Сочи в Абхазию запустят круизный лайнер "Князь Владимир"

Запуск круизов из Сочи в Абхазию на лайнере "Князь Владимир" увеличит туристический поток в морском торговом порту Сочи примерно от 5 до 10 процентов, считает генеральный директор порта Юрий Владимиров, пишет РИА Новости.

Ранее на портале Sochi1.ru со ссылкой на оператора лайнера "Черноморские круизы" сообщалось, что судно запускает морские туры из Сочи в Абхазию.