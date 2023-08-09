Из спецфонда Президента выделят более Br130 тыс. на поддержку талантливой молодежи и творческих коллективов

Глава государства Александр Лукашенко 9 августа подписал распоряжение о финансировании расходов специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи. Об этом сообщаетБЕЛТА со ссылкой напресс-службебелорусского лидера.

В 2023 году на эти цели будет направлено Br740 тыс. из республиканского бюджета за счет средств резервного фонда Президента.

Распоряжением также утверждено решение совета специального фонда, в соответствии с которым более Br130 тыс. выделят на поддержку 33 представителей талантливой молодежи и 5 творческих коллективов - победителей международных и республиканских конкурсов и фестивалей.