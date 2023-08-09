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Из спецфонда Президента выделят более Br130 тыс. на поддержку талантливой молодежи и творческих коллективов
Глава государства Александр Лукашенко 9 августа подписал распоряжение о финансировании расходов специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи. Об этом сообщаетБЕЛТА со ссылкой напресс-службебелорусского лидера.
В 2023 году на эти цели будет направлено Br740 тыс. из республиканского бюджета за счет средств резервного фонда Президента.
Распоряжением также утверждено решение совета специального фонда, в соответствии с которым более Br130 тыс. выделят на поддержку 33 представителей талантливой молодежи и 5 творческих коллективов - победителей международных и республиканских конкурсов и фестивалей.
Принятие распоряжения главы государства направлено на создание условий для поиска, развития и обучения талантливой молодежи, стимулирования их творческой активности, профессионального роста и становления.
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