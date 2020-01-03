Из Свислочи достали спортивную сумку с останками конечностей человека

Вчера около полудня в столичную милицию обратились сотрудники коммунальной службы, которые проводили очистные работы в реке Свислочь. Они пояснили, что достали из реки спортивную сумку с останками конечностей человека, сообщает пресс-служба МВД.



На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа, руководство МВД Республики Беларусь и ГУВД Мингорисполкома. Сотрудники милиции совместно с представителями иных правоохранительных структур предпринимают все возможные меры по установлению обстоятельств произошедшего и лиц, которые могли совершить преступление.



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