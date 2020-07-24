Из Витебска в Минск прибыл республиканский молодежный поезд "Беларусь. Моладзь. Натхненне"

Яркая акция, организованная Министерством образования и Белорусским республиканским союзом молодежи, стартовала после закрытия "Славянского базара". Из Витебска состав отправился по городам Беларуси и, проехав полторы тысячи километров, прибыл в конечную точку маршрута. Ребята посещали знаковые места городов, памятные объекты, чтобы возложить цветы, и просто знакомились с жизнью регионов.



Эмоции и впечатления пассажиров - в репортаже Светланы Черновой. Стук колес поезда, пролетающие мимо города и села… Романтика железной дороги известна каждому путешественнику. И, разумеется, тем, кто прибывает сегодня на поезде "Беларусь. Моладзь. Натхненне". 90 ребят завершают свое семидневное турне по Беларуси.







Локомотив, 2 плацкартных и 2 купейных стилизованных вагона. "Чти традиции", "Твори добро", "Живи ярко" и, конечно же, "Беларусь помнит" - хештеги, символизирующие концепцию путешествия и мотивы пассажиров. Молодые ученые и педагоги, блогеры и спортсмены, дизайнеры, видеографы - все они проехали полторы тысячи километров, чтобы открыть для себя новые места на карте страны и познакомиться с жизнью регионов. Витебск - Могилев, Гомель.



Насыщенная программа - в каждом городе. Веломарафоны, оупен-эйры, волонтерская деятельность, флешмобы и обязательно время для главного. Участники поезда посещали места памяти, чтобы отдать дань уважения тем, кто когда-то воевал за Беларусь. В Гомельском регионе легли цветы к мемориальному комплексу "Ола", построенному в память о сожженной в годы войны деревне. А в Бресте благоустроили зеленую зону крепости и у Вечного огня развернули полотно "Беларусь помнит!".







Очередь дошла и до Минска. Символ памяти украсил территорию у архитектурно-скульптурного комплекса "Минск - город-герой". Размер полотна - 12 метров в ширину и 6 в длину. Оно состоит из четырехсот фрагментов. На каждом написаны имена героев, которые сражались за Беларусь. И вот она - кульминация: полотно передают Музею Великой Отечественной войны, а пассажиры поезда получают памятные сертификаты. Финал акции - не повод для грусти. На память у ребят останутся снимки, которые они публиковали в соцсетях во время яркого путешествия, а теплые впечатления от такого близкого знакомства с родной страной согреют даже в холодную зиму.



