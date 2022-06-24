Из воспоминаний Елизаветы Грачевой: На ребенка получали по 100 граммов хлеба

Детский дом первый месяц прожил за счет запасов продуктов, которые были получены на следующий месяц, но не рассчитаны на большое количество детей. В дальнейшем стали просить продукты от шефа района Гвоздинского, которые состояли из плохого картофеля, немолотой ржи и других круп. Но мало хлеба получали: по 100 грамм на ребенка. Соль им давалась с перебоями до недели. Молока чистого не получали, а получали перегоны из сепараторов и маслянку после приготовления масла. Сахара не было совсем, мясо плохое и зачастую кости. Дети кушали три раза в день: утром кофе, в обед суп, а вечером опять кофе.