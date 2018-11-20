ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Из-за акций протеста в Украине возможны заторы на белорусско-украинской границе

Сегодня в Украине пройдут акции протеста против растаможки. Владельцы подержанных машин на иностранных номерах планируют перекрыть движение в разных городах, а также на автотрассах. В связи с этим Госпогранкомитет Беларуси предупреждает о возможных заторах на белорусско-украинской границе.

Акция протеста направлена против принятых Верховной радой законов о таможенных пошлинах на подержанные авто.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все