Из-за акций протеста в Украине возможны заторы на белорусско-украинской границе

Сегодня в Украине пройдут акции протеста против растаможки. Владельцы подержанных машин на иностранных номерах планируют перекрыть движение в разных городах, а также на автотрассах. В связи с этим Госпогранкомитет Беларуси предупреждает о возможных заторах на белорусско-украинской границе.