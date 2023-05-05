3.71 BYN
Из-за аварии на столичном пр.Независимости затруднено движение от станции метро "Московская"
На проспекте Независимости вблизи здания №168 случилась авария, сообщаетБЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Движение по проспекту Независимости от станции метро "Московская" в направлении станции метро "Уручье" затруднено.
Причины и подробности случившегося выясняют сотрудники ГАИ.
Госавтоинспекторы просят строить маршрут с учетом данной информации.