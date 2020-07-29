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Из-за аварии на трубопроводе в Минске возможно ухудшение воды в ближайшие двое суток

На улице Мазурова в Минске сегодня прорвало трубу, утечка локализована - об этом сообщили в Минскводоканале. Давление воды у потребителей Московского и Фрунзенского районов Минска восстановлено.

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