Из-за чего сложилась текущая система координат у белорусских границ - расскажем в проекте "Диспозиция"

Нынешнюю ситуацию с военной активностью у наших границ многие эксперты называют патовой. Причем таковой ее сделал лишь один игрок - Запад, который не ищет компромиссов, а делает ставку на силу. Реакция Минска пока сдержанная, но на агрессию нам есть чем ответить. Только вот кому нужна эта война? Почему сложилась такая система координат - расскажем в проекте "Диспозиция".

В эфире "Диспозиция". Это Гагарин. Поехали. Недавнее выступление главы государства Александра Лукашенко в оборонном ведомстве прояснило многие причины нынешнего военного кризиса у границ страны. Непонятным остается, каким образом разрешится сложившаяся ситуация. Что ни аналитик, то новый прогноз.

Потому остановимся на очевидном. Вспомните, сколько человек участвовало в сентябре в плановом учении "Запад-21" на территории Беларуси - 12 800. Это была заранее объявленная цифра, но она вызвала ужас на Западе. Откуда неслись требования допустить на маневры наблюдателей да журналистов. Допустили, кстати. Что сейчас? К нашим рубежам не для плановых мероприятий стянули более 20 000 военных. Подобное происходит впервые в истории молодого белорусского государства.

Минск, что признанный со всех сторон факт, повел себя сейчас исключительно нестандартно. Не стал реагировать на откровенный вызов зеркально. Вряд ли на Западе это сочли слабостью, скорее, наглостью. Как это агрессор да не проявляет агрессию? Не против беженцев ведь стянуло НАТО танки? Ведь скоро в Берлине, Париже, Риме общество начнет задавать этот вопрос. Ответить будет нечего. Пока лишь беженцы - хоть худая, а соломинка для альянса. Не нам они выгодны. Беженцы - единственное прикрытие военного позора Запада у границы.

Но в том и дело, что нам как раз этот позор не простят. Кто-то может представить, чтобы те же поляки, что так гордо ринулись ценности демократические отстаивать, вдруг сказали, "что-то мы того, не правы, перегнули, поехали-ка обратно"? Да им опять же Штаты после бегства из Афганистана не позволят бесславно уйти, НАТО окончательно дискредитировать. В том и опасность.

Уж тем более не признает Запад истинную причину концентрации своих войск у Беларуси, о которой сказал Александр Лукашенко. Ведь это почти как объявить войну Союзному государству.