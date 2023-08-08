Из-за грозы в Витебской области пострадали три человека, в том числе 9-летний ребенок

В Беларуси продолжают ликвидировать последствия стихии. Ремонтные работы будут осуществляться до устранения неполадок в электросетевом комплексе - заявили в Белэнерго. Сегодня погода благоприятствует работе.



Наиболее напряженная ситуация в Витебской области, где накануне из-за грозы пострадали три человека: мужчина, женщина и 9-летняя девочка. Еще днем в регионе без электроэнергии оставались более 400 населенных пунктов. Поваленные деревья, разрушенные кровли. Как отработали специалисты Белэнерго и МЧС, расскажет Александр Камович.



Последние сутки выдались напряженными для всей страны - свою лепту внесла непогода. Так, энергетики Витебской области работали в усиленном режиме - весь вчерашний вечер и всю ночь, были задействованы более 200 бригад и 300 единиц спецтехники.





Юрий Шмаков, первый заместитель гендиректора, главный инженер ГПО "Белэнерго": Знаем все поврежденные участки, места, характер повреждения. Имеются все необходимые материалы. И к концу дня электроснабжение будет восстановлено. Сегодня остались поврежденными линии электропередач в Витебской области, Полоцкий район, где стихия в наибольшей степени оказала влияние на надежность электроснабжения.

Последствия стихии в Витебской области

Так сегодня выглядели улицы Лепеля. Разрушены кровли зданий, дороги буквально завалены деревьями. Но местные службы активно работали над устранением последствий стихии. Больше всего пострадал местный городской парк. Там сегодня работала журналисткаОльга Макей.





"Видно, как с корнем вывернуты деревья, в целом по городу такая ситуация. Отовсюду слышно как работаю бензопилы. Местные жители помогают в разборе завалов, убирают ветки и распиленные деревья. Настроение у всех хорошее и боевое", - поделилась увиденным Ольга.

Жертвы стихии

Три человека пострадали из-за грозы в Витебской области, в том числе 9-летний ребенок. У девочки перелом ноги. Также жертвами непогоды стали мужчина и женщина. Несколько сообщений о пожарах поступило на линию 101. В Витебске и Витебской области из-за удара молнии загорелся жилой дом. Впрочем, никто не пострадал.





Софья Глинская, официальный представитель Витебского областного управления МЧС: Для ликвидации последствий непогоды было задействовано 43 единицы техники МЧС и 126 человек личного состава. По необходимости спасатели сегодня продолжат оказывать помощь по устранению последствий прохождения стихии. МЧС напоминает: "Если Вы оказались в чрезвычайной ситуации либо стали ее очевидцем, сообщите об этом спасателям по телефону 101 либо 112".

Более 20 часов энергетики Могилевской области вели аварийно-восстановительные работы. Наиболее пострадавшими районами стали Чаусский, Чериковский и Краснопольский. На восстановительных работах были задействованы 86 бригад и 43 единицы спецтехники.