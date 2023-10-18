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Из-за короткого замыкания электропроводки загорелся сарай, пожарный извещатель спас человеческую жизнь - обзор чрезвычайных происшествий
Гродненский р-н
В Гродненском районе в деревне Конюхи горел частный дом. Выяснилось, что в нем никто не жил в момент пожара. Хозяйка использует его как дачу. Накануне женщина приезжала и протапливала помещение, затем уехала в город. Спасателей вызвали соседи, которые увидели дым из-под кровли. Трещина в дымоходе - наиболее вероятная причина пожара.
Вороновский р-н
В Вороновском районе из-за короткого замыкания электропроводки загорелся сарай. Хозяйка вовремя увидела возгорание и сообщила в МЧС. Спасатели быстро потушили возгорание. В ветреную погоду пламя не перекинулось на соседние дома. Огнем повреждены перекрытия и кровля.
Ельск
В Ельске пожарный извещатель спас человеческую жизнь. 77-летний мужчина проснулся ночью от звука АПИ. Квартира была в дыму. Пенсионер сам успел выйти на улицу и вызвать службу спасения. Причиной возгорания стало замыкание проводки.
Москва
Два человека погибли в страшном ДТП в Москве на Соловьином проспекте. Сегодня утром легковушка влетела во внедорожник и загорелась. Сначала Kia задела грузовик MAN, затем водитель корейского авто потерял управление и на полной скорости влетел в Toyota.Водитель и пассажир Kia сгорели заживо до приезда спасателей.
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