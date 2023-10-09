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Из-за непогоды электроснабжение нарушалось более чем в 800 населенных пунктах Беларуси

В Беларуси устраняют последствия штормового ветра. За прошедшие сутки электроснабжение нарушалось более чем в 800 населенных пунктах. Сильнее всего от последствий непогоды пострадали Бобруйский, Пуховичский, Барановичский, Гомельский и Минский районы. Падение деревьев и веток на линии электропередачи стало основной причиной отключений.

В Могилевской области в результате непогоды было нарушено электроснабжение 128 населенных пунктов. Сильный ветер повредил кровли 17 строений. Это 10 построек сельхозпредприятия Горецкого района, 2 - Мстиславской спецшколы-интерната, 3 здания совхоза Бобруйского района, два жилых дома в Глуске и Осиповичах. Подразделения МЧС области совершили 66 выездов на уборку упавших деревьев. В Могилеве и Круглянском районе упавшие стволы повредили два жилых дома, причинен вред трем легковым автомобилям - в Могилеве, Бобруйске и Шклове.

Порывы ветра, который бушевал на Гродненщине все выходные, достигали 24 метров в секунду. Зафиксировано 93 поваленных дерева, 85 из них - на проезжую часть и территории частных подворий. Энергоснабжение нарушалось более чем в 450 населенных пунктах. Восстановительные работы продолжаются.

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