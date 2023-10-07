Из-за непогоды отключилось электроснабжение в более чем 90 населенных пунктах Минской области
Шквалистый ветер стал причиной отключения электроснабжения в более чем 90 населенных пунктах Минской области, сообщаетБЕЛТА со ссылкой на Минскэнерго.
"Осень в полную силу вступила в свои права, что принесло нам значительное ухудшение погодных условий. В некоторых регионах Минской области ветер превышает 25 м/с. Это в свою очередь вызывает падение веток, а в некоторых случаях и целых деревьев на линии электропередачи. Для устранения аварийных отключений задействованы 92 бригады и 91 единица специализированной техники", - рассказали в Минскэнерго.
Энергетики прилагают все усилия для скорейшего восстановления нарушенного энергоснабжения потребителей.