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Из-за непогоды самолет Белавиа Минск - Дубай приземлился на запасном аэродроме

Из-за непогоды самолет Белавиа Минск - Дубай приземлился на запасном аэродроме

Из-за последствий ливней в Объединенных Арабских Эмиратах, рейс Белавиа B2 717 Минск - Дубай совершил вынужденную посадку в эмирате Фуджейра, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Борт авиакомпании вылетел из Национального аэропорта Минск согласно расписанию. Однако после длительного нахождения в зоне ожидания Международного аэропорта Дубай самолет был направлен службами УВД (управление воздушным движением) на запасной аэродром.

На данный момент воздушное судно находится в эмирате Фуджейра, примерно в 100 км от пункта назначения, и ожидает разрешения от аэропорта Дубая на прилет и посадку.

Исходя из ситуации, время вылета обратного рейса B2 718 Дубай - Минск также откладывается.

Представитель авиакомпании "Белавиа" в ОАЭ находится на связи с экипажем борта в Фуджейре, а также с пассажирами, ожидающими вылета в Минск.

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