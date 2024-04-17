3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Из-за непогоды самолет Белавиа Минск - Дубай приземлился на запасном аэродроме
Из-за последствий ливней в Объединенных Арабских Эмиратах, рейс Белавиа B2 717 Минск - Дубай совершил вынужденную посадку в эмирате Фуджейра, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Борт авиакомпании вылетел из Национального аэропорта Минск согласно расписанию. Однако после длительного нахождения в зоне ожидания Международного аэропорта Дубай самолет был направлен службами УВД (управление воздушным движением) на запасной аэродром.
На данный момент воздушное судно находится в эмирате Фуджейра, примерно в 100 км от пункта назначения, и ожидает разрешения от аэропорта Дубая на прилет и посадку.
Исходя из ситуации, время вылета обратного рейса B2 718 Дубай - Минск также откладывается.
Представитель авиакомпании "Белавиа" в ОАЭ находится на связи с экипажем борта в Фуджейре, а также с пассажирами, ожидающими вылета в Минск.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
Всегда наш лес будет востребован - к акции "Дай лесу новае жыццё" присоединился Совмин
Молодые белорусы скупают пустующие домики в деревне
Другого флага нам не надо! Спортивная общественность поддержала смелую белоруску
От Амстердама до Золотых Песков - в Москве на ВДНХ открыта выставка "Железнодорожная модель"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов