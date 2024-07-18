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Из-за непогоды станция метро "Парк Челюскинцев" в Минске временно закрыта для пассажиров

Из-за непогоды станция метро "Парк Челюскинцев" в Минске временно закрыта для пассажиров

Станция метро "Парк Челюскинцев" в Минске временно закрыта для пассажиров в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минский метрополитен.

Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.

Фото: БЕЛТА

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