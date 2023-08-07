Из-за непогоды в Китае пострадали 16 млн человек

За последнюю неделю от буйств природы в Китае пострадали 16 млн человек. Число погибших приближается к 150. Наводнение и тайфуны разрушили более 13 тыс. зданий. Общий экономический ущерб - около 6 млрд долларов. Сейчас все силы брошены на восстановление инфраструктуры, домов, укрепление речных дамб. Из Пекина обстановку докладывает корреспондент Ярослав Даниленко.

Довольно крупные суммы китайские власти выделяют на восстановление отдельных городов и провинций после дождей, которые вызвал тайфун "Доксури" на первой неделе августа.

Сильные ливни вызвали и масштабные наводнения. В столице КНР были повреждены более 90 шоссе. Все они расположены в пригороде Пекина. Нанесен ущерб сельским дорогам и городским магистралям.

Привлечена дополнительная рабочая сила и тяжелая техника, работы идут круглосуточно. Военные и полицейские активно помогают спасателям, кадры публикует центральное телевидение Китая.

Стоит отметить, усилия китайских спасателей дают результат - уже в выходные жители пекинского района Фаншань вернулись из пунктов временного размещения в свои дома.