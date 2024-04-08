Из-за обрушения моста в Смоленской области поезда между Беларусью и Россией поедут в объезд

Поезда между Беларусью и Россией пустили в объезд из-заобрушения мостав Смоленской области, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Московскую железную дорогу.



"На период восстановительных работ по ликвидации последствий обрушения автомобильного путепровода в Вязьме проследуют в обход поезда дальнего следования: №56 Гомель - Москва, №55 Москва - Гомель, №2 Минск - Москва, №1 Москва - Минск, №30 Калининград - Москва, №29 Москва - Калининград, №3 Москва - Брест, №8 Брест - Москва, №28 Брест - Москва, №27 Москва - Брест, №141 Архангельск - Смоленск. Пассажиры с билетами на эти поезда могут совершить посадку в Москве либо в Смоленске и далее по маршруту", - говорится в сообщении.



