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Из-за обрушения моста в Смоленской области поезда между Беларусью и Россией поедут в объезд
Поезда между Беларусью и Россией пустили в объезд из-заобрушения мостав Смоленской области, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Московскую железную дорогу.
"На период восстановительных работ по ликвидации последствий обрушения автомобильного путепровода в Вязьме проследуют в обход поезда дальнего следования: №56 Гомель - Москва, №55 Москва - Гомель, №2 Минск - Москва, №1 Москва - Минск, №30 Калининград - Москва, №29 Москва - Калининград, №3 Москва - Брест, №8 Брест - Москва, №28 Брест - Москва, №27 Москва - Брест, №141 Архангельск - Смоленск. Пассажиры с билетами на эти поезда могут совершить посадку в Москве либо в Смоленске и далее по маршруту", - говорится в сообщении.
Для пассажиров "Ласточек" №744, №732 Смоленск - Москва, №718 Минск - Москва, №721 Москва - Минск, №735 Москва - Смоленск организованы компенсационные автобусы, которые будут курсировать между станциями Семлево и Вязьма, где их будут ждать такие же поезда для продолжения поездки.
Фото Московской межрегиональной транспортной прокуратуры
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