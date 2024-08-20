Из-за оспы обезьян растут акции медицинских компаний. ВОЗ объявила вирус чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Вспышка произошла в Конго, а далее оспа распространилась в соседние страны, в том числе Бурунди, Кению, Руанду и Уганду. Акции единственного производителя одобренной в США и ЕС вакцины против оспы на Лондонской фондовой бирже выросли примерно на 22 %, а поставщика медицинских инструментов на все 40.