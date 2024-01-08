Из-за плановых работ на участке Могилев - Осиповичи временно перестанут ходить некоторые поезда

Белорусская железная дорога из-за плановых ремонтных работ на участке Могилев - Осиповичи временно отменит некоторые поезда. Об этом сообщает БЕЛТА .

Из-за плановых работ по ремонту железнодорожного моста на перегоне Друть - Вендриж на участке Могилев - Осиповичи 23, 24 января, 20, 21 февраля 2024 года отменяются из обращения поезда № 742/741 Минск - Могилев отправлением из Минска в 6:55, из Могилева в 15:33 и поезда № 879/880 Могилев - Солигорск отправлением из Могилева в 6:16, из Солигорска в 17:20.

Кроме того, в указанные дни поезд № 744 Минск - Могилев будет отправляться со станции Минск-Пассажирский в 16:55 вместо 15:26 и прибывать на станцию Могилев-1 в 20:13 (по графику - 18:17). Также 24 января и 21 февраля 2024 года поезд № 744/745 Могилев - Минск отправится со станции Могилев-1 в 7:20 (вместо 6:58) и прибудет на станцию Минск-Пассажирский в 10:43 (по графику - 9:42). Данные поезда будут следовать измененным маршрутом через станцию Орша-Центральная (без высадки и посадки пассажиров на промежуточных станциях).

Из-за ремонтных работ также изменится расписание и маршруты отдельных поездов региональных линий экономкласса на участке Осиповичи - Могилев.

Более подробную информацию о расписании движения поездов можно получить на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги, в официальном мобильном приложении и по телефону 105.