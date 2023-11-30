Из-за погодных условий электричество пропадало в Полоцком, Россонском, Глубокском и Шумилинском районах

В Витебской области из-за обильного снега, его налипания на деревья, которые падают на линии электропередачи, электричество пропадало в Полоцком, Россонском, Глубокском и Шумилинском районах.

По информации специалистов, 30 ноября на 14:00 электроснабжение уже восстановлено в 55 населенных пунктах, работы еще ведутся в 18. Аварийные бригады мобилизованы и оснащены всем необходимым.

В случае затрудненного проезда к месту проведения аварийно-восстановительных работ, используется техника высокой проходимости. В крайнем случае персоналу приходится добираться до места производства работы или производства оперативных подключений с использованием лыж. Антон Мацуганов, начальник центральной диспетчерской службы РУП "Витебскэнерго"