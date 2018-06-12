Из-за погоды опасной остается ситуация в лесах Минской области

В шестнадцати из двадцати двух районов столичного региона действует запрет на посещение лесного массива. Пока благодаря более северному размещению леса открыты только в Дзержинском, Логойском, Мядельском, Пуховичском, Слуцком, Червенском районах. Здесь в почве пока больше влаги - районам присвоен третий класс пожарной опасности. В целом запрет на посещение, отдых, сбор ягод и грибов в лесах, а также въезд транспорта действует на большей части страны. Нарушителей ждет административная ответственность. Это устное предупреждение либо штраф в размере до 600 рублей.