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Из-за погоды опасной остается ситуация в лесах Минской области

В шестнадцати из двадцати двух районов столичного региона действует запрет на посещение лесного массива. Пока благодаря более северному размещению леса открыты только в Дзержинском, Логойском, Мядельском, Пуховичском, Слуцком, Червенском районах. Здесь в почве пока больше влаги - районам присвоен третий класс пожарной опасности. В целом запрет на посещение, отдых, сбор ягод и грибов в лесах, а также въезд транспорта действует на большей части страны. Нарушителей ждет административная ответственность. Это устное предупреждение либо штраф в размере до 600 рублей.

Актуальная информация о ситуации в лесах и интерактивная карта пожарной опасности в Беларуси размещена на сайте Министерства лесного хозяйства.

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