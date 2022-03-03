ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Из-за ремонта путепровода на проспекте Жукова организованы объездные пути

На проспекте Жукова началась реставрация моста над железнодорожными путями. Для проведения капитального ремонта строители закрыли внешнюю его часть. Теперь оба потока автомобилей движутся по одной части путепровода. Позже движение будет осуществляться по восстановленной части моста. ГАИ просит учитывать эти обстоятельства при выборе маршрута и стремиться использовать объездные пути, чтобы не создавать заторов.

Во время капитального ремонта проведут полную замену балок, реставрацию пролетающих построек по современной технологии, также восстановят и пешеходные зоны, декоративные элементы и освещение.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все