Из-за сильного ветра пострадали 39 населенных пунктов Беларуси

Вследствие порывов ветра до 24 м/с со 2 по 3 апреля пострадали 39 населенных пунктов: оказались повреждены кровли восьми жилых домов, восьми объектов соцкультбыта, производственного и 37 сельскохозяйственных зданий, передает БЕЛТА.



Пострадавших из-за сильного ветра нет. На всех объектах ведутся восстановительные работы.



По данным Белэнерго, в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 245 населенных пунктов (4 в Брестской области, 64 в Витебской, 74 в Гомельской, 40 в Гродненской, 51 в Минской и 12 в Могилевской), 22 сельскохозяйственных зданий и 835 трансформаторных подстанций.

