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Из-за сильного ветра пострадали 39 населенных пунктов Беларуси

Из-за сильного ветра пострадали 39 населенных пунктов Беларуси

Вследствие порывов ветра до 24 м/с со 2 по 3 апреля пострадали 39 населенных пунктов: оказались повреждены кровли восьми жилых домов, восьми объектов соцкультбыта, производственного и 37 сельскохозяйственных зданий, передает БЕЛТА.

Пострадавших из-за сильного ветра нет. На всех объектах ведутся восстановительные работы.

По данным Белэнерго, в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 245 населенных пунктов (4 в Брестской области, 64 в Витебской, 74 в Гомельской, 40 в Гродненской, 51 в Минской и 12 в Могилевской), 22 сельскохозяйственных зданий и 835 трансформаторных подстанций.

Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. По состоянию на 6:00 4 апреля, без электроснабжения оставались восемь населенных пунктов (два в Витебской области и шесть в Могилевской), сельскохозяйственное здание и 16 трансформаторных подстанций.

Фото: МЧС

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