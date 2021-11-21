Из-за сильного ветра в Беларуси пострадали 224 населенных пункта

Разбушевалась погода и в Беларуси. Из-за сильного ветра за сутки пострадали 224 населенных пункта. Порывы накануне достигали 23 метров в секунду. Повреждены кровли двух сельскохозяйственных зданий в Горецком районе. Зафиксировано36 случаев падений деревьев в Брестской, Витебской, Минской, Могилевской областях и в столице, в результате которых поврежден автомобиль. К счастью,пострадавших нет.



Периодически нарушалосьэлектроснабжениепочти в полутысячи городах и селах. На утро без света оставались3 населенных пункта и 25 трансформаторных подстанций. Ведутся восстановительные работы. Сегодня синоптики также прогнозируют сильный ветер порывами до 18 метров в секунду.