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Из-за сильных дождей и гроз на 2 августа в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Сегодняшний дождливый день темпы аграриев немного замедлит. На всей территории страны - дожди и грозы. В отдельных районах прогнозируют сильные ливни, град. Возможно усиление ветра до 20 метров в секунду. В связи с этим Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности.

Но уже с завтрашнего дня и в выходные будет жарко и без дождей.

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