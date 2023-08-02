Из-за сильных дождей и гроз на 2 августа в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Сегодняшний дождливый день темпы аграриев немного замедлит. На всей территории страны - дожди и грозы. В отдельных районах прогнозируют сильные ливни, град. Возможно усиление ветра до 20 метров в секунду. В связи с этим Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности.