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Из-за сложных погодных условий в Беларуси ГАИ организовала круглосуточный мониторинг
Метель и сильный ветер прогнозируются на сегодня в Беларуси. Из-за обильных снегопадов усложняется ситуация на дорогах. За минувшие сутки произошло больше 200 аварий - в основном обошлось без тяжелых последствий.
Ночью сильно замело трассу М6 - Гродно - Минск. Интернет-пользователи делятся видео вTelegram: скорость движения была не более 60 километров в час.
Автомобиль BMW и маршрутка столкнулись сегодня утром в Орше на проспекте Текстильщиков. По предварительной информации ГАИ, водитель легковушки не справился с управлением на заснеженной дороге и вылетел на полосу встречного движения, где врезался с маршруткой. Пассажиры не пострадали в отличие от водителя.
Другая маршрутка вылетела в кювет и легла на бок 15 января под Могилевом. По данным дорожной милиции, 52-летний водитель также не смог совладать с управлением на заснеженной дороге. Медики оказались помощь 51-летней пассажирке - обошлось без серьезных травм. В ГАИ добавили, что на колесах авто были зимние шины и они пригодны. Техническое состояние маршрутки соответствует требованиям дорожных правил.
По прогнозам синоптиков, сегодня к вечеру подморозит, на дорогах ожидается гололедица. Обстановку будет осложнять и шквалистый ветер. ГАИ организовала круглосуточный мониторинг. Экипажи ДПС оказывают помощь участникам дорожного движения. Водителям рекомендуют отказаться от любых резких движений и маневров, особенно вблизи пешеходных переходов и на поворотах. В ведомстве призывают быть аккуратными на зимней дороге не только водителей, но и пешеходов.
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