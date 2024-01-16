Из-за сложных погодных условий в Беларуси ГАИ организовала круглосуточный мониторинг

Метель и сильный ветер прогнозируются на сегодня в Беларуси. Из-за обильных снегопадов усложняется ситуация на дорогах. За минувшие сутки произошло больше 200 аварий - в основном обошлось без тяжелых последствий.

Ночью сильно замело трассу М6 - Гродно - Минск. Интернет-пользователи делятся видео вTelegram: скорость движения была не более 60 километров в час.

Автомобиль BMW и маршрутка столкнулись сегодня утром в Орше на проспекте Текстильщиков. По предварительной информации ГАИ, водитель легковушки не справился с управлением на заснеженной дороге и вылетел на полосу встречного движения, где врезался с маршруткой. Пассажиры не пострадали в отличие от водителя.



Другая маршрутка вылетела в кювет и легла на бок 15 января под Могилевом. По данным дорожной милиции, 52-летний водитель также не смог совладать с управлением на заснеженной дороге. Медики оказались помощь 51-летней пассажирке - обошлось без серьезных травм. В ГАИ добавили, что на колесах авто были зимние шины и они пригодны. Техническое состояние маршрутки соответствует требованиям дорожных правил.

